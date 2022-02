Mbahet takimi i 13-të i Këshillit Ndërministror të Ujërave

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka kryesuar takimin e 13-të të Këshillit Ndërministror të Ujërave. Ai ritheksoi përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, për të zhvilluar dhe avancuar sektorin e ujërave në vend, për mbrojtje të resurseve ujore dhe për ngritjen e cilësisë së shërbimeve.

Ai theksoi interesimin për të vazhduar me ndërtimin e impianteve të reja dhe organizimin e takimeve bilaterale me donatorët aktivë të sektorit. Po ashtu, potencoi që Qeveria synon evitimin e kredive që ngarkojnë sektorin e ujërave dhe sidomos të kredive të kushtëzuara, me qëllim që të ruhet qëndrueshmëria financiare e kompanive rajonale të ujit dhe përballueshmëria e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe të kanalizimit.

Përmes vendimeve nga takimi i sotëm synohet përmirësimi i performancës së kompanive rajonale të ujit, si dhe trajtimi i çështjes së menaxhimit të llumit që pritet të krijohet me operacionalizimin e impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura.

Gjithashtu, në takimin u adresua edhe problemi i mbështetjes së familjeve në nevojë për pagesën e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit në pajtim me përgjegjësitë ligjore që i ka Qeveria.

Me miratimin e programit Nxitja dhe Levimi i Mundësive për Sigurinë e Ujit (i quajtur FLOWS) me Bankën Botërore, u vlerësua se jemi në rrugë të duhur për të qartësuar kërkesat reale të Kosovës për zhvillimin e akumulimeve të reja si dhe për sigurinë e digave, me ç‘rast do të kërkohet të trajtohet edhe liqeni i Livoçit, i cili ka mbetur i papërdorshëm.

Paralelisht me këtë, përmes programit zviceran për menaxhimin e integruar të resurseve ujore, është në përfundim përgatitja e bilancit ujor të Kosovës dhe ka filluar hartimi i planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore.

Në këtë mbledhje, përpos ministrave të kabinetit qeveritar dhe institucioneve të linjës, të pranishëm ishin edhe ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Thomas Kolly , zëvendësambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jan-Axel Voss si dhe përfaqësues nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Banka Botërore.