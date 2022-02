Osmani: Nuk do të mjaftohemi asnjëherë deri sa shtetin tonë ta bëjmë të tillë çfarë e dëshiruan ata që ranë për të

Kuvendi i Kosovës sot ka mbajtur seancën solemne me rastin e 14-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Presidentja Osmani ka mbajtur fjalimin në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Ajo ka thënë se Kosova sot nuk është as ajo e qershorit 1999, as ajo e 17 shkurtit 2008, megjithatë, liria ende nuk është përmbushur, sepse sot i kujtojmë edhe mbi 1600 të zhdukur me dhunë, zbardhjen e fatit të të cilëve po e mbanë peng Serbia. Por, një është e sigurt që nuk do të pushojmë asnjë çast derisa familjet e tyre ta gjejnë qetësinë, e vërteta mund të vonohet, porse jo edhe të shmanget përjetësisht.

Procesi i dialogut me Serbinë natyrisht që do të përfundojë me njohjen reciproke, siç edhe e përsëriti prapë Presidenti Biden në urimin për 14 vjetorin e pavarësisë, nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që ky proces t`i shkaktojë kokëçarje shtetit tonë, e rrjedhimisht nuk do të pranojmë asnjë opsion që synon defunksionalizimin e shtetit tonë.

Tërësia territoriale e vendit tonë, sovraniteti e rendi ynë kushtetues janë të panegociueshme dhe të shenjta. Nuk do të mjaftohemi asnjëherë deri sa shtetin tonë ta bëjmë të tillë çfarë e dëshiruan ata që ranë për të, e çfarë e meriton secili qytetar i vendit, ka thënë presidentja Osmani në Kuvendin e Kosovës, thuhet në komunikatën e Zyrës së Presidentes.