Policia në Veri të Mitrovicës arreston dy persona të dyshuar për përfshirje në disa vepra penale

Policia e Kosovës, njësia e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Mitrovicë Veri, pas pranimit të një informacioni në lidhje me dyshimet për substancë narkotike dhe armë në një fshat të komunës së Zveçanit, ka ndërmarr veprimet e nevojshme policore ku ka ndaluar veturën e dyshuar me vozitës (J. A.), në të cilën gjatë kontrollit nen ulësen e vozitësit janë gjetur një sasi e dyshuar narkotike e llojit kokainë me peshë (453) Gr.

Po ashtu është kryer edhe kontrollimi i shtëpisë së të dyshuarit (J. A.), ku gjatë kontrollit në dhomën e të birit të tij (M. A.), si dhe në shtëpi janë sekuestruar dëshmitë si në vijim:

Pistoletë Berata, Një karikator, Katër (4) Fishek te kalibrit 7.62 mm, Sasi e dyshuar e marihuanes me peshe 2.71 gram, Qese të vogla të zbrazëta që shërbejnë për paketimin e substancave narkotike, Një sim kartel, Dokument zyrtar i cili dyshohet se është i falsifikuar, dokument i sindikatës se policisë së Serbisë me fotografi të dyshuarit M. A. Disa fleta që dyshohet se ka shënime që lidhen me shitjen e substancave narkotike, Veturë Opel Zafira, Substancë e dyshuar narkotike për kokainë, me peshë (453) Gr.

Ndaj dy personave të dyshuar janë iniciuar rastet – Blerja, posedimi, shitja dhe shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve substancave psikotrope ose analoge, Mbajtje në pronësi posedimi i pa autorizuar i armës dhe Falsifikim i Dokumentit.

Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori i shtetit i cili ka udhëzuar që personave të dyshuar pas intervistimit të ju caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh, thuhet në faqen zyrtare të PK-së.