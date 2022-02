Kryeministri Kurti: Filloi puna drejt rritjes së pagës minimale, drejt përmbushjes së një tjetër zotimi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se do të fillon rritja e pagës minimale.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se si hap i parë është rregullimi i kornizës ligjore, në mënyrë që të evitohen të gjitha pasiguritë ligjore ekzistuese në lidhje me rritjen e pagës minimale. Në koordinim me Këshillin Ekonomiko-Social, së shpejti do të propozohet edhe niveli i pagës minimale.