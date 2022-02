Mehaj: Vazhdohet përgatitja e FSK-së për pjesëmarrjen në stërvitjen me forcat aleate, “Dynamic Front 22”

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka bërë të ditur se do të vazhohet përgatitja për pjesëmarrjen e FSK-së në në stërvitjen shumëkombëshe me forcat aleate ” Dynamic Front 22″ që do të mbahet në Gjermani, të udhëhequr nga Ushtria Amerikane në Evropë.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se do të vazhdojmë bashkë me forcat amerikane dhe aleatët tjerë për mbrojtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit kontinental dhe global.