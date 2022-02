Presidentja Osmani: Zhvillimi adekuat në fëmijërinë e hershme është shansi jonë për një shoqëri të përparuar

Nën patronatin e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani dhe në bashkëorganizim me Bankën Botërore dhe me mbështetje të UNICEF-it, sot u mbajt organizimi i parë i nivelit të lartë mbi Zhvillimin në Fëmijëri të Hershme.

Në fjalimin e saj,Osmani ka theksuar se investimi në zhvillim të shëndetshëm në vitet e hershme të jetës së një fëmije është garanci më e mirë për sukses në arsim, rritje të dukshme të produktivitetit, performancë ekonomike dhe shëndet më të mirë.

“Nuk mjafton të përsëritet vazhdimisht se vitet e para të jetës së një fëmije janë ato që e bëjnë dallimin. Janë pikërisht vitet e para të jetës së fëmijëve kur truri i tyre zhvillohet me hov dukshëm më të shpejt se kurdo tjetër përgjatë jetës së një njeriu. Sa herë që në të rriturit flasim me ta, u këndojmë, i bëjmë të qeshim, luajmë me ta e i argëtojmë, kjo ndikon gjithnjë e më shumë në shëndetin e tyre mendor, në krijimin e marrëdhënieve të shëndosha, por edhe ju mëson disa nga aftësitë më të rëndësishme për një një të ardhme më të suksesshme e më mirëqenie më të lartë. Sa më shumë investim në fëmijërinë e tyre të hershme, aq më i madh e më i dobishëm do të jetë kthimi në investim në vitet e tyre të rinisë e në moshën e pjekurisë”, ka thënë presidentja Osmani.