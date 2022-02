Një komunë ku vendimarrja është e ndarë mes grave dhe burrave

Barazia gjinore po vazhdon të mbetet një sfidë për pushtetin lokal në pothuajse të gjitha Komunat e Kosovës.

Megjithatë, përkundër të gjitha pengesave, gratë po arrijnë të “ngjiten” në pozitat e larta.

E për këtë shembull është Komuna e Drenasit. Gratë mbesin të pandashme në pozitat vendimmarrëse në Komunën e Drenasit pasi ato udhëheqin 6 prej 12 drejtorive që janë gjithsej në këtë komunë.

Anita Avdullahu-Dvorani, drejtoreshë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillimi Rural në komunën e Drenasit ka thënë për KosovaLive se gratë janë shumë të zonjat dhe duhet të jenë në pozita vendimmarrëse në vend.

Ajo është shprehur se gratë ia dalin shumë më mirë se sa burrat, por që sipas saj, ka shumë faktorë që i penalizojnë ato që të jenë në pozita vendimmarrëse.

Avdullahu është shprehur se atyre i’u duhet përkrahje dhe besim që të mos hasin në vështirësi në punën të cilën e bëjnë.

Se gratë kanë mbështetjen e nevojshme nga komuna e Drenasit e thotë edhe drejtori për Buxhet dhe Financa në këtë komunë, Shyqiri Bublaku.

Ai ka deklaruar se komuna e Drenasit ofron mbështetje për të gjitha gratë dhe se ato janë të zonjat që të jenë në pozita vendimmarrëse.

Ndërsa, nga Zyra për Informim në komunën e Drenasit kanë thënë për KosovaLive se 50 për qind të pozitave të drejtorëve në këtë komunë janë të ndara për gratë, ndërsa në pozitat e udhëheqësve të administratës janë 40 për qind gra.

Për të kaluar të gjitha sfidat më të cilat përballen gratë për të arritur në pozita të tilla Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) ka hartuar Programin e Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024 i cili është miratuar nga Qeveria e Kosovës në muajin maj të vitit 2020.

Nga kjo Agjenci kanë thënë për KosovaLive se arsyeja kryesore e këtij programi është fuqizimi i rolit të grave dhe vajzave dhe avancimi i të drejtave të tyre në vendimmarrje, paqe, siguri dhe drejtësi.

“Ky objektiv përmban rritjen e numrit të grave në vendimmarrje për ndërmarrjen e veprimeve duke filluar me rritjen e pjesëmarrjes së grave të reja në forumet rinore, me përgatitjen e kurikulave specifike të trajnimit që t’i përgatisin kandidatet e reja, me ndërmarrjen e masave afirmative brenda partisë, për ta përmirësuar pjesëmarrjen në vendimmarrje”, kanë thënë nga ABGJ.