Gazetaret ende veprojnë në një ambient të pasigurt për punë në Kosovë

Më 13 tetor në veri të Mitrovicës, përkatësisht në lagjen e Boshnjakëve, gjatë raportimit për aksionin të prokurorisë anti-kontrabandë në këtë zonë, Albulena Rexha, gazetare e Kanal 10 është sulmuar në një transmetim të drejtpërdrejtë.

Ekipi i Kanal 10 u sulmua me një mjet shpërthyes, gjë që çoi në ndërprerjen e transmetimit televiziv.

As për këtë rast, por as edhe për shumë raste të tjera organet e drejtësisë, sipas saj, s’e kanë bërë punën e duhur.

Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit (DASH) për të drejtat e njeriut në botë, për vitin 2020, kur bëhet fjalë për Kosovën, në pjesën ku flitet për lirinë e shprehjes dhe për mediat, është thënë që ekzistojnë raporte të besueshme se disa zyrtarë publikë, politikanë, biznese dhe grupe fetare, janë përpjekur t’i frikësojnë përfaqësuesit e medias.

Në këtë raport, gjithashtu thuhet se disa gazetarë janë ankuar se pronarët dhe menaxherët e medias, i kanë penguar ata të botonin ose transmetonin materiale kritike ndaj qeverisë, partive politike ose zyrtarëve të veçantë.

Mehmet Gjata, i cili për shumë vite ka punuar si redaktor, e së fundmi edhe si kryeredaktor i Gazetës “Zëri”, thotë se trajtimi që u bëhet gazetareve në Kosovë është pasqyrë e ngecjes së shoqërisë në zhvillimin e medias në përgjithësi.

Sipas tij në Kosovë nuk ekziston mjedis i sigurtë për gazetaret që ta ushtrojnë profesionin e tyre pa ndikime.

“Në këtë numër enorm të portaleve (saktësisht as që dihet sa janë, por përflitet se në Kosovë ka mbi 450 portale të ndryshme) dhe me punësimet dosido në to, nuk mund të thuhet se në Kosovë ka një ambient të sigurtë për gazetarë dhe gazetare. Përkundrazi. Punësimi i gazetarëve e gazetareve pa kontrata pune dhe pa një status që e kanë kudo në botë, mosmarrja me rregull e pagave edhe ashtu fare minimale, dhe mungesa e përkujdesjes elementare si për një të punësuar në këto redaksi, gjithsesi krijojnë dhe paraqesin ambient të pasigurtë për përfaqësuesit e medies, krijon pozicion nënçmues dhe të pa vlerësuar për gazetarët dhe gazetaret kudo qofshin ata”, vlerëson ai.