“Politika e burrave” që po i lë gratë nën hije

“Unë besoj fuqishëm që nuk ka grua në Kosovë që në një moment të saj nuk është ndier e stigmatizuar, sepse angazhimi gjithmonë është parakusht që t’i thyejmë barrierat me të cilat përballemi. Unë s’e kam menduar ta ndal angazhimit tim politik, për faktin e stigmatizimit, sepse fundja, ajo që bëjmë ne është të jemi të forta për ta thyer këtë stigmë”, kështu e sheh rolin e gruas në politik bërje në Kosovë, deputetja nga Partia Demokratike e Kosovës, Blerta Deliu – Kodra, e cila është një nga individët që u stigmatizua nga shoqëria kosovare së fundmi.

Për një deklaratë të saj kundrejt ministrës së Drejtësisë, Albulena Haxhiut, Deliu–Kodra, përjetoi një “gozhdim” publik, i cili përkundër se ishte i rëndë nuk e ndaloi deputeten të sqaronte se ajo ishte keqinterpretuar dhe deklarata e saj ishte nxjerrë nga konteksi.

Përkundër kësaj, ajo beson në potencialin dhe zgjuarsinë që kanë vajzat e gratë në Kosovë, prandaj thotë se do të luftojë deri kur ato ta marrin vendin e duhur në shoqëri.

“Kosova ka shumë vajza e gra të forta që angazhohen për këtë qëllim. Për fat të mirë gratë çdo ditë e më shumë po përkrahen, votohen, e vlerësohen, dhe jam e bindur se e ardhmja e Kosovës do të jetë atëherë kur gratë ta kanë vendin e duhur në shoqëri”, potencoi Deliu-Kodra për KosovaLive.

Ajo thotë se gjitha institucionet vendore duhet të angazhohen që gratë të kenë përfaqësimin e duhur në shoqëri.

“A ka vend që të punohet edhe më shumë, a ka vend që ky angazhim i grave të kalojë 50% të jetë baraz me burra, natyrisht që mbetet ende shumë punë në gjitha drejtimet, sepse gratë duhet të përfaqësojnë jo për shkak të gjinisë, por për shkak të zotësisë, kualiteteve dhe përgatitjeve që i kanë. Një shoqëri e barabartë është një shoqëri që i duhet Kosovës, dhe për të cilën në punojmë çdo ditë”, thotë ajo.

Sfidat e të qenit një ndër kandidatet e pakta grua për kryetare të komunës

Morina-Bunjaku thotë se gratë në Kosovë ende përballen me pabarazi në të gjitha sferat e jetës dhe se diskriminimi gjinor i raportuar nga hulumtime dhe burime të ndryshme është i përhapur sidomos për temat e trashëgimisë, pronës, dhunës në familje, dhunës seksuale, fyerjeve publike, mosdhënies hapësirë nëpër media, në vendimmarrje, punësim, si gra kryefamiljare e në shumë vende tjera.

“Propozim i partisë sime, e vendimi për kandidim është vendim i imi, i cili më ka bërë nder mua dhe figurës së gruas në përgjithësi. Kandidimi im nga PDK tregon se po rritet besimi për vlera politike dhe në këtë kontekst edhe për gruan. Është e vërtetë se ky mision është sfidues, por unë e quaj rezultat të një bashkëpunimi të mirë brendapartiak dhe një bashkërendim komunë-qender tok me besimin se dhënia e besimit grave në politikë është thelbësore për demokracinë e për të ardhmen e vendit sidomos në nivelin lokal”, ka deklaruar ajo.

Ndërsa, deputetja nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Valentina Bunjaku–Rexhepi, thotë se paragjykimet për një grua në politikë kurrë nuk tejkalohen me fjalë e kundërshtime, por me vepra dhe pa u tjetërsuar në diçka që kërkon opinion.

Më e keqja sipas Bunjaku–Rexhepit është kur gratë bien pre e disa mediave qoftë edhe për një fjalë të përdorur gabim në ndonjë fjalim, debat apo paraqitje publike.



Çka po i shtyen gratë të mos ballafaqohen me burra në politikë?

Shqipe Gjocaj, aktiviste feministe, specialiste gjinore dhe gazetare e pavaruar, thotë se mediet u japin më pak hapësirë dhe mundësi grave në cilësinë e ekspërtëve, qofshin ato politikane, ekomoniste, juriste apo edhe grave në profesione dhe fusha të tjera.

Sipas saj, grave më shumë u jepet mundësi të flasin për fusha që njihen në mënyrë stereotipe si “profesione femërore” si për shembull, në arsim, shëndetësi, çështje sociale, dhe të ngjashme.

“Është përgjegjësi e gjithë shoqërisë dhe sidomos e institucioneve relevante, përfshi mediet, që të krijojnë ambiente dhe kushte që gratë të mos sulmohen, ofendohen, dhe të diskriminohen. Nuk duhet të kërkojmë vetëm nga gratë që të mbrojnë vetën, por edhe nga institucionet që (ashtu sikurse obligohen me ligj) të ushtrojnë me kompetencë rolin e tyre në mbrojtje të të drejtave të grave”, ka theksuar Gjocaj për Kosova Live.

Gjocaj thekson se përgjatë historisë, jo vetëm në vendin tonë por edhe globalisht, pavarësisht vështirësive dhe dhunës me bazë gjinore, gratë kurrë nuk janë tërhequr. Ajo thekson se gratë kanë gjetur forma të ndryshme rezistence për të mos u tërhequr nga paraqitja mediatike, apo edhe nga udhëheqja politike.

“Ne duhet të vazhdojnë t’i kërkojnë me shumë ngulm të drejtat politike, ekonomike dhe sociale që na takojnë si njerëz, qytetare, punonjëse, etj. Këtë duhet ta bëjmë duke u nisur prej faktit që ligjërisht i gëzojmë këto të drejta, dhe idealisht, duke iu bashkuar përpjekjeve feministe në vend që ndër dekada dhe në rrethana të ndryshme politike dhe ekonomike, avokon për të drejta të të gjitha grave”, thotë Gjocaj.

Ndërsa, në këtë aspekt e ka shpalosur eksperiencën e saj edhe gazetarja, Kimete Ibrahimi.

Ibrahimi thotë se temat që ajo ka trajtuar, shumicën e prononcimeve i ka pasur nga burrat. Kjo sipas saj se numri i tyre është më i madh në pjesëmarrje te shumë institucione, media dhe poashtu edhe në politikë.

“Shumë gra në politikë nuk është se kanë qenë të gatshme për tu përgjigjur në pyetjet që ju kam adresuar atyre. E them këtë për arsye se në dallim me meshkujt pjesëmarrës, në politikë, është shumë më e lehtë qasja me ta, në tema të ndryshme”, thotë gazetarja Ibrahimi.