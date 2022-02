Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka reaguar pas sulmit që Rusia ka sulmuar Ukrainën.

Prsidentja Osmani në postimin e saj në Twitter ka thënë se Kosova qëndron me Ukrainën dhe popullin e saj, ndërkohë që ata po përballen me pasojat e luftës së paprovokuar si rezultat i akteve të agresionit të Rusisë.

“Ne do të bashkëpunojmë me aleatët tanë për të ndaluar çdo destabilizim në rajonin tonë. Hegjemonia e Rusisë nuk do të ketë sukses. Liria dhe demokracia do të mbizotërojnë, ka thënë Osmani.