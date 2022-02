KPM vendos për largimin e përkohshëm nga transmetimi të gjitha kanalet me origjinë nga Federata Ruse

Komisioni i Pavarur i Mediave vendos për largimin e përkohshëm nga transmetimi të të gjitha kanaleve me origjinë nga Federata Ruse

Me qëllim të parandalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Republikën e Kosovës, Komisioni i Pavarur i Mediave ka marrë vendim të urdhërojë të gjithë operatorët e shpërndarjes që përkohësisht t’i largojnë nga transmetimi kanalet me origjinë nga Federata Ruse, me qëllim të parandalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Republikën e Kosovës.

Qëllimi i këtij vendimi është parandalimi i propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Republikën e Kosovës dhe jo pengimi dhe cenimi i lirisë së fjalës dhe lirisë së medias, thuhet në faqen zyrtare të KPM-së.