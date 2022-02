Mehaj kërkon që të ketë prezencë më të madhe të trupave të KFOR-it në pjesën veriore të Kosovës

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj në Shtabin e Përgjithshëm të KFOR-it është takuar me komandantin, gjeneralmajorin, Ferenc Kajar.

Mehaj në postimin e tij në Facebook prej komandantit të KFOR-it, Kajar ka kërkuar prezencë më të madhe të trupave të KFOR-it në pjesën veriore të Kosovës dhe përforcim më të madh të kontingjentit të saj.

Gjithashtu me Gjeneral Kajar u pajtuam që të rritet koordinimi në mes institucioneve të sigurisë së vendit dhe KFOR-it , si dhe që të shtohen kapacitetet dhe vigjilenca në gjithë kufirin e vendit.

Tendencat destabilizuese të Rusisë dhe satelitëve të saj ndaj vendit tonë dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor tashmë janë të qarta dhe atyre do t’i kundërvihemi së bashku me aleatët tanë.