Presidentja Osmani takoi në Turqi përfaqësues të mërgatës së Kosovës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani gjatë vizitës në Turqi, në Stamboll ka marrë pjesë në shënimin e 14- vjetorit të pavarësisë së Kosovës në një aktivitet të organizuar nga studentët kosovarë dhe shoqatat e mërgatës.

Ndërkaq nën organizim të Konsullatës së Kosovës në Stamboll, presidentja Osmani është takuar me përfaqësues të mërgatës, bizneseve dhe studentëve.

Në fjalën e saj, në aktivitetin me studentë dhe shoqata të mërgimtarëve, Osmani ka çmuar lart kontributin e mërgatës në të gjitha proceset nëpër të cilat ka kaluar Republika e Kosovës.

Ajo e ka quajtur mërgatën “shpirti dhe zemra e Kosovës”, teksa ka shfaqur bindjen se me mbështetjen e saj, Kosova do të vazhdojë të shënojë suksese.

“Kosova do të ketë sukses, sepse ju tash e tutje do ta shihni si vend ku nuk vini vetëm t`i shihni të afërmit tuaj, por do ta shihni edhe vend potencial për investim”, është shprehur Osmani.