Haxhiu: Pas rreshtimit të Serbisë krah Rusisë, të bashkëpunojmë dhe jo injorojmë rreziqet e mundshme

Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi së bashku me ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, në një konferencë të përbashkët për media kanë folur rreth zhvillimeve të fundit nga situata e krijuar pas invazionit rus në Ukrainë si dhe për rastin e arrestimit të tre shtetasve serbë nga Policia e Kosovës.

Ky konflikt, tha zëvendëskryeministri Bislimi, na tregoi se sa i rëndësishëm është krijimi i një fronti të përbashkët mes të gjitha demokracive për të pamundësuar që iniciativat e tilla ushtarake të finalizohen me sukses.

“Sanksionet e vendosura nga BE, SHBA dhe vendet tjera, e të cilave i është bashkëngjitur menjëherë edhe Qeveria e Republikës së Kosovës, besojmë se do dobësojnë fuqishëm qeverinë e Moskёs dhe ndikojnë në tërheqjen e tyre nga planet për Ukrainën”, vlerësoi zëvendëskryeministri Bislimi.

Ndërsa, ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, duke folur rreth një rasti konkret të arrestimit nga Policia e Kosovës të tre shtetasve serbë të cilëve iu ishin gjetur pesë emblema të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tha se sipas informacioneve nga institucionet e sigurisë, personat e dyshuar kanë hyrë nga Serbia në Kosovë në po të njëjtën ditë, pra të shtunën; kanë tërhequr shuma të konsiderueshme të parave dhe më tutje kanë shkuar për të blerë veshmbathje ushtarake në një nga dyqanet në Prishtinë.

Ministrja Haxhiu lirimin e këtyre personave e ka vlerësuar si hap të çuditshëm, duke thënë se ‘fakti që personat në fjalë nuk janë mbajtur as 48 orë në Stacion Policor, tregon mospërfilljen ndaj cenimeve të mundshme të sovranitetit dhe integritetit territorial’, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Qeveria e Kosovës është tej mase e shqetësuar me zhvillimet në konfliktin e Ukrainës. Invazioni i synuar rus, tregon shumë prerazi se ku qojnë ambiciet e shteteve pa demokraci të konsoliduar për të orientuar apo kontrolluar preferencat politike të fqinjëve të tyre, ashtu siç tregon edhe gatishmërinë për keqpërdorim flagrant të historisë në shërbim të politikës agresive.

Në të njëjtën kohë, ne përcjellim me breng faktin që jo të gjithë në Evropë menjëherë dhe pa ekuivoke i janë bashkangjitur vlerave perëndimore në dënim të agresionit rus. Kjo vlen si për Bjellorusinë ashtu edhe për fqinjin tonë Serbinë. E sidomos është shqetësuese qëndrimi i Serbisë, shtet ky me potencial t vazhdueshëm destabilizues në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kontekst ne i kuptojmë edhe brengat e miqve ndërkombëtarë që thirrin për m shumë vigjilencë në vendet e Ballkanit Perëndimor, meqë destabilizimi nga ana Serbisë është i mundur, dhe i njëjti mund të jetë edhe në favor të zhvendosjes së vëmendjes kah konflikti në Ukrainë.

Qeveria e Kosovës po i përcjell me shumë vëmendje këto zhvillime.

Dhe në vijim Ministrja e Drejtësisë, zonja Albulena Haxhiu do të flas për një rast konkret dhe shumë brengoses që për mendimin tonë potencialisht mund të jetë pjesë përbërëse e skenarëve jomiqësor që vijnë nga Serbia. Siç jeni në dijeni, të shtunën në orën 17 e 10 në Prishtinë, Policia kishte shoqëruar në Stacion të Policisë tre shtetas serbë, pasi që gjatë kontrollit të veturës, atyre iu ishin gjetur pesë emblema të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.