Kurti- Szunyog: Ne duam që procesin e vetingut ta bëjmë së bashku me BE, sidomos pas situatës në Ukrainë

Në takimin e sotëm ndërmjet Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe Shefit të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë/Përfaqësuesit Special të BE-së, ambasadorit Tomáš Szunyog, u diskutua për fushën e drejtësisë dhe luftimit të korrupsionit.

Kryeministri Kurti tha se Qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar për reformën në drejtësi, dhe se vetingun në sistemin e drejtësisë e sheh si procesin më të përshtatshëm që e mundëson atë. Ai tha se ne duhet të mësojmë nga përvoja e Shqipërisë dhe ta vëmë atë në shërbim të një vetingu të suksesshëm në Kosovë.

“Ne duam që procesin e vetingut ta bëjmë së bashku me Bashkimin Evropian”, u shpreh kryeministri Kurti, teksa theksoi rëndësinë e partneritetit me Bashkimin Evropian, sidomos pas situatës së krijuar në Ukrainë. Më tej kryeministri tha se angazhimin e Policisë së Kosovës në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet ta komplementojmë me prokurorë dhe gjykatës efektiv, të cilëve nuk u mungon as integriteti e as kompetenca.