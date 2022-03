Komuna e Prishtinës njofton qytetarët se të shtunën më 5 mars do të bëjë testimin e radhës të Sistemit të Alarmit Publik në kryeqytet.

Ky testim do të bëhet me tingull të njëtrajtshëm dy herë nga 30 sekonda dhe do të fillon në ora 12:05, thuhet në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës.