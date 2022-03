MD: Qeveria miraton projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, në mbledhjen e Qeverisë, propozoi për shqyrtim dhe miratim Projektligjin për plotësim ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokurorial, një reformë që do të ketë ndikim pozitiv në sistemin e drejtësisë.

Ky Projektligj është hartuar në përputhje me zotimet për drejtësi të pavarur, të paanshme, efikase dhe profesionale si dhe në përputhje me strategjinë për sundimin e ligjit.

Kjo reformë institucionale, nëpërmjet këtij draft-ligji parasheh zvogëlimin e anëtarëve të Këshillit nga 13 në 7 anëtarë, me përfshirje të 3 anëtarëve jo prokurorë ku dy do të zgjedhën nga Kuvendi i Kosovës dhe një do të delegohet nga Avokati i Popullit, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me transparencën, duke aplikuar procese të hapura, konkurruese dhe të bazuar në merita.

Theksojmë se rregullimi i deritashëm ligjor ku KPK ka një përbërje me 13 anëtarë, (10 nga ta prokurorë), është një rregullim që nuk gjenet në vendet e rajonit si dhe në shtetet e BE-së, në anën tjetër nga Komisioni i Venedikut, kjo përbërje është cilësuar si koorporatizëm i sistemit prokurorial.

Hartimi i këtij Projektligji është përpiluar në përputhje me standardet evropiane si dhe në linjë me rekomandimet e Komisionit të Venedikut.

Si i tillë ky Projektligj paraqet një domosdoshmëri me qëllim të reformimit të sistemit prokurorial për të garantuar që ai të jetë i drejtë dhe efikas. Projektligji paraqet një momentum të rëndësishëm për reformimin e sistemit prokurorial të Kosovës, i cili do të ndikojë drejtpërdrejt në rezultate konkrete në raport me përgjegjësitë e KPK para qytetarëve, thuhet në komunikatën për media e MD-së.