Ismaili: Qeveria spektatore ndaj krizës së çmimeve, PDK propozon masa konkrete

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili në një konferencë për media ka kritikuar ashpër Qeverinë e Kosovës për mosveprim dhe vonesë në reagim ndaj krizës që ka kapluar qytetarët nga rritja e çmimeve.

Ismaili tha se pushteti aktual është treguar shpërfillës ndaj dy krizave të njëpasnjëshme, asaj të energjisë dhe rritjes së papërballueshme së çmimeve, duke injoruar paralajmërimet nga opozita, shoqëria civile dhe analizat ndërkombëtare, thuhet në komunikatën për media e PDK-së.

“Kujtojmë se kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi e paralajmëroi Qeverinë Kurti për çmimet e energjisë disa muaj para se ato të bëheshin realitet për qytetarin. E njëjta ndodhi edhe kur paralajmëroi që çmimi i produkteve ushqimore do të rritej në masë drastike”, tha ai.

Sipas Ismailit, Qeveria Kurti, fatkeqësisht, ka marrë rolin e spektatorit duke u shndërruar në vëzhgues, dhe jo akter.

Ai tha se për herë të parë në historinë e pasluftës, Qeveria Kurti do ta fusë Kosovën në recension ekonomik.

“Në Kosovë sot kemi ngritje marramendëse të çmimeve, ku vaji, buka, mielli, etj po tregtohen me çmime që nuk përputhen me mundësitë financiare të qytetarit të Kosovës. Pushteti aktual është duke soditur këtë krize nga ndërtesa qeveritare, përderisa qeveritë në rajon dhe Europë janë duke u marrë aktivisisht me krijimin dhe implementimin e politikave, ligjeve dhe veprimeve të ndryshme për të mbrojtur qytetarët nga rritja e çmimeve. Në Maqedoni të Veriut, Kroaci e më gjerë kemi veprime konkrete që frenojnë rritjen e çmimeve dhe mbrojnë ekonomitë familjare”, theksoi Ismaili.