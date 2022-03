Kurti: Programi “Drejt Malit” shënon angazhimin tonë të përbashkët për zhvillimin e shëndetit të fëmijëve

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti mori pjesë në aktivitetin e performancës së skijimit nga fëmijët e shkollave të ndryshme, në kuadër të programit “Drejt Malit”, në Brezovicë. Kjo është hera e parë, që Qeveria e Kosovës mbështet organizimin dhe zbatimin e një programi të këtij lloji, përmes së cilit u sigurohet fëmijëve, nxënësve të shkollave fillore të Kosovës qasje në aktivitete sportive – malore.

Me pesë partnerë të programit, me mbi 400 nxënës pjesëmarrës, e me mbi 100 instruktorë, vullnetarë, mësimdhënës, kujdestarë të veçantë dhe prindër, ky program, tha kryeministri Kurti, shënon angazhimin tonë të përbashkët për zhvillimin e shëndetit të fëmijëve dhe edukimin jo-formal përmes aktivitetit fizik. “Kjo bëhet e mundshme, vetëm atëherë kur ekziston lidhje e ngushtë e arsimit me sportin dhe e sportit me shëndetin”, u shpreh kreu i Qeverisë.

Përtej kësaj, kryeministri tha se programi “Drejt Malit” flet edhe për kapacitetet madhështore që Malet e Sharrit kanë për zhvillimin e sportit dhe turizmit malor dhe se kjo është sezona e parë dimërore e 20 viteve të fundit, që qendra e skijimit Brezovica ka rregulluar statusin e saj të funksionimit dhe ka kthyer imazhin e saj prej një margaritari të bardhë.

Teksa ka folur për karakteristikat që e veçojnë Brezovicën, me shumë bukuri e histori dhe me një të ardhme të ndritshme para dhe e cila ndër vite ka sjellë vizitorë dhe sportistë nga anë e mbanë bota, kryeministri Kurti përmendi edhe pjesëmarrjen e dytë në Lojërat Olimpike Dimërore me dy sportistë të rinj, Albin Tahiri dhe Kiana Kryeziu.

Ky program do të vazhdojë të zbatohet edhe në vitet në vazhdim, bëri të ditur kryeministri, me synimin që të rrisim numrin e nxënësve pjesëmarrës dhe fëmijëve që skijojnë në Kosovë.

Para mediave, ndër të tjerash ai tha se i ka bërë përshtypje bashkëpunimi në mes komuniteteve që punojnë dhe frekuentojnë qendrën e Brezovicës, duke e bërë kështu Brezovicën një tregim të suksesit e komunitetit të integruar pa dallim.

Pas ceremonisë, së bashku me zëvendësministren e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani, kryeministri Kurti vizitoi edhe pikën më të lartë të pistës së skijimit, që shfrytëzohet nga skiatorët. Këtë e bëri me ndihmën e teleferikut, për të cilin bleu një biletë, e cila u shoqërua me kuponin fiskal të Republikës së Kosovës e që ka filluar të lëshohet nga 16 janari i këtij viti pas emërimit të bordit të ri të përkohshëm dhe fillimit të punës së Ndërmarrjes Shoqërore Inex Sharr Planina Brezovicë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.