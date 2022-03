Kryeministri i Kosovës. Albin Kurti në postimin e tij në Twitter ka thënë se me pikëllim ka dëgjuar për vdekjen e Madeline Albright, një grua e shquar me moral të pakompromis për Shtetet e Bashkuara, një mike e Kosovës deri në fund dhe një partnere me të gjithë ata që ndoqën paqen, lirinë dhe demokracinë.

Do të na mungosh, zonja sekretare, ka thënë kryeministri Kurti.