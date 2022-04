MSh pranon një automjet mjekësor, donacion nga forcat italiane

Ministria e Shëndetësisë pranoi sot një automjet mjekësor, donacion nga forcat italiane që shërbejnë në kuadër të forcës paqeruajtëse të KFOR-it në Kosovë.

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Dr. Rifat Latifi falënderoi KFOR-in italian për angazhimin e tyre për ruajtjen e paqes në Kosovë, donacionin e dhënë sot si dhe kontributin e vazhduar për shëndetësinë e Kosovës.

“Është një ditë shumë e mirë për ne ngase miqtë tanë nga KFOR-i italian kanë vendosur të na dhurojnë një automjet mjekësor. Jam i nderuar të pranoj këtë donacion të nevojshëm që do ta modernizojë flotën e shërbimeve shëndetësore në Kosovë”, tha Latifi.

Ai falënderoi edhe zëvendës-ambasadorin e Italisë në Kosovë, Ugo Ferrero, po ashtu I pranishëm në këtë ceremoni, për bashkëpunimin për të shtyrë para programin e trajnimeve për profesionistët mjekësor të Kosovës në fushën e kirurgjisë dhe kardiokirurgjisë së fëmijëve.

Zëvendëskomandanti i KFOR-it, Brig. Gjeneral Luigi Piperni tha se në fund të bashkëpunimit intensiv me institucionet e Kosovës, donacioni i sotëm është shenjë e një investimi të rëndësishëm në mbarë sistemin shëndetësor të Kosovës.

“Ky mjet do ta bëjë edhe më efikas shërbimin aktual të urgjencës mjekësore duke përforcuar kapacitetet ekzistuese të Ministrisë së Shëndetësisë; do të rrisë aftësitë e reagimit ndaj emergjencave, si nga pikëpamja funksionale ashtu edhe nga ajo teknologjike, me qëllimin përfundimtar për të ofruar një përfitim të prekshëm për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë”, tha gjenerali Piperni.