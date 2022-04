Osmani: Thirrje që t’u falim fëmijëve e të rriturve me autizëm dashurinë, respektin dhe mbështetjen

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani- Sadriu ka marrë pjesë në marshin, i cili u organizua nën patronatin e saj, me moton “Ec me mua, çdo hap numërohet”, në Ditën Botërore për Ndërgjegjësim për Autizmin.

Ky marsh, sipas presidentes Osmani është organizuar me qëllimin që të ndërgjegjësohet shoqëria se fëmijët, por edhe të rriturit me autizëm kanë nevojë për zërin dhe mbështetjen tonë.

“Së bashku me shoqatat që përgjatë viteve të shumta kanë punuar në mënyrë që jo vetëm të ndërgjegjësojmë shoqërinë edhe institucionet, por në të njëjtën kohë t’i ndihmojmë fëmijët dhe të rriturit me autizëm. Jemi sot këtu që sërish të flasim për problemet me të cilat ballafaqohen, për sfidat me të cilat ballafaqohen”, ka thënë Osmani.