Presidentja Osmani: Beteja e Koshares, vula e lirisë së munguar

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në shënimin e përvjetorit të Betejës së Koshares me titull “Ditët e shqipes”, i cili është mbajtur nën patronatin e saj.

Duke e vlerësuar lart kontributin e të gjithë pjesëtarëve të UÇK-së për lirinë e vendit, presidentja Osmani ka theksuar se 9 prilli është ditë e veçantë në historinë e re të Kosovës.

Sipas saj, kjo betejë përkon edhe me ditën e Kushtetutës së Kosovës, e cila simbolizon synimin për të cilin u flijuan në Kosharen e lavdishme heronjtë Salih Çekaj, Agim Ramadani e shumë dëshmorë të tjerë, të cilët iu bashkuan përjetësisë.

Më tej, në fjalimin e saj, presidentja Osmani tha se Kosharja ngjalli shpresën për liri dhe e plotësoi simbolikën e heqjes përfundimtare të barrierave të hekurta në Evropën e shekullit XX.

“Kosharja qe vula e lirisë së munguar në tokat shqiptare. Sakrifica e bijve e bijave shqiptare nga të gjitha trojet dëshmoi për papajtueshmërinë dhe gatishmërinë e shqiptarëve për t’i luftuar padrejtësitë që u ishin bërë atyre përgjatë një shekulli. Thyerja e kufirit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë më 9 prill të vitit 1999, shënoi jo vetëm një fitore morale për UÇK-në, por ajo i hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Ndërkohë, ajo e rriti shpresën e mijëra të dëbuarve që vija e hekurt ishte thyer dhe kthim në tokën e të parëve ishte jo vetëm i mundur, por edhe i pashmangshëm.

Vizioni euroatlantik i Presidentit Rugova dhe sakrifica e bijve e bijave të UÇK-së po jetësohen në Kosovën e lirë, institucionet e së cilës po punojnë fort që vendi të konsolidohet fuqishëm në bashkësinë e vlerave perëndimore. Ky përcaktim yni strategjik dhe ky vizion yni do të ishte i pamundur pa sakrificën e mijëra bijve e bijave, prandaj kujtimi për ta do të jetë i përhershëm. Ai do të përtërihet jo vetëm në përvjetorë si ky, por në të gjithë ecjen tonë. Ne u falemi atyre, sakrificës së Agim Ramadanit, Sali Çekajt, Xhemajl Fetahut dhe qindra dëshmorëve të tjerë që ranë për lirinë e Kosovës. Ata qëndrojnë në themele të lirisë dhe të shtetësisë sonë”, ka përfunduar presidentja Osmani.