Krasniqi dhe Frej bën homazhe te Pllaka Përkujtimore e Hebrenjeve

Në vazhdën e ditës së dytë shtetërore të ministrit për Bashkëpunim Regjional të shtetit të Israelit, Esawi Frej së bashku me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi filluan ditën me homazhe te Pllaka Përkujtimore për Hebrenjtë në oborrin e Qeverisë duke vënë kurora lulesh.

Ndërsa në takimin bilateral, Krasniqi dhe Frej konfirmuan vullnetin, për konkretizimin e hapave drejt realizimit të interesave të përbashkëta, bashkëpunim i cili hap një epokë të re të zhvillimit mes dy shteteve.

Delegacioni i shtetit të Israelit, gjithashtu ka qenë i përfaqësuar nga kryetarë komunash ku edhe është vënë theks i veçantë në binjakëzimin e komunave të Kosovës me qytetet e Shtetit të Izraelit, në fushën e kulturës, arsimit, zhvillimit ekonomik lokal dhe shkëmbimit të përvojave me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të komunave. Takimi ka përfunduar me konferencë për media nga dy ministrat, thuhet në komunikatën për media e MAPL-së.