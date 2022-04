MAPL: Ministri izraelit, Frej ndihmon shoqatën Handikos me 93 karroca

Në kuadër të vizitës së tij në Kosovë, ministri për Bashkëpunim Regjional të Izraelit, Esawi Frej së bashku me ministrin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi, kanë vizituar Shoqatën e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës ‘Handikos’ me ç’rast Frej ka ndihmuar shoqatën Handikos me 93 karroca.

Ministri Krasniqi nënvizoi se ky donacion është mëse i nevojshëm për këtë shoqatë, marrë parasysh nevojat dhe sfidat e fëmijëve të Republikës së Kosovës.

Ndërsa, ministri Frej theksoi se ndjehet i lumtur që në emër të shtetit të Izraelit ka mundësi që të ndihmon shoqatën Handikos me karroca të cilat do të shërbejnë për nevoja e fëmijëve.

Të dy ministrat u pritën nga përfaqësues të shoqatës Handikos, të cilët i falënderuan për vizitën e tyre dhe për donacionin e dhuruar.

Vizita e delegacionit të Izraelit në Kosovë është e para e këtij lloji e cila sot përmbyllet, me idenë e vazhdimit të bashkëpunimit në të ardhmen edhe në sfera tjera, thuhet në komunikatën për media e MAPL-së.