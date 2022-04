Kosova dhe Shqipëria hapin zyrtarisht pikën e kalimit kufitar, Krushevë- Shishtavec

Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla bashkë me ministrin e Brendshëm të Shqipërisë Bledar Çuçi, kanë hapur zyrtarisht pikën e përbashkët të kalimit kufitar mes dy vendeve Krushevë – Shishtavec. Kjo është si rezultat i marrëveshjes së nënshkruar në mbledhjen e dy qeverive dhe është marrëveshja e dytë nga tri sosh që po fillon së zbatuari.

Pika e përbashkët e kalimit kufitar do të jetë e hapur 24/7, në shërbim të qytetarëve, mjeteve dhe bartjen e mallrave jo-komerciale. Ajo do të mundësojë lëvizjen e qytetarëve të shteteve të treta, do të rrisë ekonominë e vendeve do të zhvillojë turizmin në malet e Sharrit, thuhet në postimin e ministrit Sveçla në Facebook.