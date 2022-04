Kurti: Prof. Ejup Statovci, shkencëtar, rektor dinjitoz, patriot i virtytshëm, do të mbetet në historinë e UP-së dhe Kosovës

Kryeministri, Albin Kurti ka përkujtuar profesor Ejup Statovcin në ditëlindjen e tij duke thënë se ai ka qenë, profesional në shkencë, i përkushtuar në punë, i dashur me studentë, serioz në veprime, intelektual dhe patriot në shoqëri, prof Statovci e etabloi figurën e tij në historinë moderne të Kosovës, duke u vënë në krye të Universitetit të Prishtinës në dekadën më të vështirë të tij, gjatë viteve të 1990-ta.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se ky profil i profesor Ejup Statovcit prej profesori të përkushtuar, shkenctari prodhimtar, rektori dinjitoz dhe patrioti të virtytshëm, do të mbetet në historinë e Universitetit të Prishtinës dhe të Kosovës, e të mbarë popullit shqiptar, si një figurë emblemë, për t’u njohur si personalitet historik, respektuar si shembull dhe ndjekur si model.

Në ditëlindjen e Prof. Ejup Statovcit

Në listën e rektorëve të Universitetit të Prishtinës është i 10-ti në radhë, por në historinë e tij, ai është rektori që më së gjati e drejtoi Universitetin e Prishtinës, nga 26 nëntori i vitit 1991 e deri më 31 dhjetor 1997. Profesor Dr. Ejup Statovci, lindi më 16 prill 1940 në fshatin Prugoc të Prishtinës, por gjatë jetës, ai i dha profilit të tij përmasa ndërkombëtare. Ai studioi për drejtësi në Universitetin e Zagrebit ku diplomoi më 1966 dhe magjistroi më 1971, për të vazhduar më pas me studimet e doktoraturës në Universitetin e Lublanës, ku mbrojti tezën më 1974, me një punim mbi marrëdhëniet pronësore juridike në sendet e paluajtshme në Kosovë.

Pedagog i gjeneratës fillestare që me themelimin e Universitetit të Prishtinës më 1970, ai u autorizua të ligjëronte lëndët: “Hyrje në të drejtën civile dhe e drejta reale” si dhe “E drejta ndërkombëtare private”. Gjatë tre dekadave të karrierës së tij akademike, Profesor Ejup Statovci ngjiti me radhë të gjitha gradat dhe shkallët nga asistent më 1967, ai u zgjodh docent më 1971, profesor inordinar më 1975, kurse profesor ordinar më 1980. Pas botimit të disertacionit të doktoratës më 1977, ai botoi një seri monografish me studime krahasuese: “Mbrojtja e pronësisë” (1980), “Pronësia: origjina dhe zhvillimi” (1983), “E drejta e servituteve” (1985) dhe “E drejta e pengut” (1988). Krahas këtyre veprave, ai shkroi dhe redaktoi shumë punime shkencore duke qenë autor dhe redaktor punimesh në revistat “E drejta”, “Përparimi”, “Universiteti sot” etj. Drejtor i studimeve juridike-civile postdiplomike, Kryetar i Pleqësisë së Fakultetit Juridik, anëtar i Pleqësisë së Universitetit të Prishtinës, Drejtor i Institutit për Kërkime Juridike dhe Shoqërore në Fakultetin e Drejtësisë, Prof. Ejup Statovci ishte jo vetëm një ligjërues i shkathët por edhe një shkenctar prodhimtar, që shkroi dhe botoi shumë artikuj, përveç që hartoi edhe shumë dokumente juridike e institucionale.

Emri i Ejup Statovcit shfaqet mes juristëve që e hartuan dhe komentuan Kushtetutën e Kosovës e cila u miratua më 7 shtator 1990 në Kaçanik. Më 10 dhjetor 1991, vetëm dy javë pasi ishte zgjedhur rektor, Prof. Ejup Statovci paraqiti programin e tij të punës me të cilin do të drejtonte Universitetin e Prishtinës me 13 fakultete, 7 shkolla të larta, 845 pedagogë dhe 247 bashkëpunëtorë. Ai mori drejtimin e UP-së kur pushteti serb përjashtoi nga ky universitet profesorët dhe studentët shqiptarë si dhe instaloi dhunshëm një rektor serb, duke i vënë shqiptarët në një situatë që i detyroi ta vazhdojnë traditën e Universitetit të Prishtinës nëpër shtëpi private. Më 1996, me nismën e Rektorit Ejup Statovci, stema e vjetër e universitetit u zëvendësua me një stemë të re, atë që e ka trashëguar deri sot Universiteti i Prishtinës.

Pikërisht atëherë kur profesorët dhe studentët shqiptarë u përjashtuan nga universiteti dhe kur pushteti fashist serb i Beogradit e mohonte fare ekzistencën e Universitetit të Prishtinës, ky institucion u bë universitet më shumë se kurrë, duke i prirë më universales së një shoqërie, luftës për paradigmën e lirisë. Kurse vetë Universitetit të Prishtinës i printe Profesor Ejup Statovci, rektori që pati vizion intelektual, guxim patriotik dhe kurajo qytetare, që më 1 tetor 1997, të radhitej në rresht të parë me ne studentët në protestën që paqësisht e bëri aktive rezistencën kundër okupimit dhe apartheidit të Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë. Arrestimet, kërcënimet dhe bastisjet që ia bënte policia e Serbisë, nuk e ndalën dhe as nuk e mëdyshën Prof. Ejupin në misionin e tij që ta mbante në këmbë Universitetin e Prishtinës dhe ta ruante vazhdimësinë e jetës studentore dhe akademike të tij. Në një kohë kur Kosova kishte nevojë jetike për njohje të çështjes së saj ndërkombëtarisht, Prof. Ejup Statovci krijoi dhe mbajti kontakte me universitete të tjera në Berlin, Jena, Drezden, Vjenë, Leqe, Lublanë dhe Zagreb.

Lista e gjatë e publikimeve shkencore të Prof. Ejup Statovcit gjatë viteve ’70-të dhe ’80-të, rrallohet dukshëm në vitet ’90-të. Kjo sepse dekada e fundit e jetës, e ktheu Prof. Ejup Statovcin në akademik të rezistencës. I shkolluar edhe në Kembrixh e Harvard, përkthyes i veprës së Peter Steinit në shqip, nga një profesor i jurisprudencës civile, Prof. Ejup Statovci e mbylli jetën si një luftëtar civil i drejtësisë. Sot në ditëlindjen e tij Prof. Ejup Statovci do të ishte 82 vjeç, sikur të mos na kishte lënë aq herët, më 19 tetor 1999, në moshën 59 vjeçare.

