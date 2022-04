Delegacioni i lartë i BQK-së pjesë e takimeve pranverore të FMN-së dhe BB-së

Një delegacion i lartë i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i kryesuar nga Guvernatori, Fehmi Mehmeti, do të marrë pjesë në takimet e rregullta vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, që po mbahen në Uashington të SHBA-ve.

Këto takime do të mbahen nga data 18 deri më 24 prill.

Në takimet që do të mbahen me zyrtarë të lartë të FMN-së dhe BB-së, delegacioni i lartë i BQK-së do të diskutoj ë rreth zhvillimeve të fundit ekonomike, fiskale dhe financiare, si dhe pritjet për vitin 2022.

Në takimet që do të zhvillohen ditëve në vijim do të diskutohet edhe për zbatimin e rekomandimeve nga raportet e mëparshme të asistencave teknike, si dhe shprehjet e interesit për përkrahje në të ardhmen.

Gjithashtu, do të diskutohet edhe rreth perspektivës dhe sfidave për Evropën.

Takimet vjetore të organizuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, mbledhin bankierë qendrorë, ministra të financave dhe të zhvillimit ekonomik, parlamentarë, drejtues të sektorit privat, përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile dhe akademikë për të diskutuar çështje me rëndësi globale, përfshirë perspektivën ekonomike botërore, zhdukjen e varfërisë, zhvillimin ekonomik dhe efektivitetin e ndihmës, thuhet në komunikatën për media e BQK-së.