Nagavci: Ne e njohim të drejtën e nxënësve për arsim e edukim cilësor por vendi i tyre është në shkolla

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci pas protestës së sotme të nxënësve ka reaguar duke thënë se e ndajnë shqetësimin plotësisht legjitim të shprehur nga nxënësit për gjendjen në sistemin e arsimit, ata kanë të drejtë dhe meritojnë të kenë edukim cilësor, kushte të mira të punës, ambiente të sigurta e mundësi të barabarta, por ngazhimi ynë si Ministri që në qendër të vëmendjes ka përmirësimin e cilësisë, që përpos përkushtimit kërkon edhe kohë dhe durim.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se problemet që kemi trashëguar janë të mëdha e sfidat të cilat i kemi përpara janë edhe më të mëdha. Të ardhmen e sigurojmë me angazhim të përbashkët, me dije dhe arsim, me shkolla që ofrojnë ambiente miqësore, mësimdhënie cilësore e kreative, infrastrukturë të kompletuar e mundësi të barabarta.