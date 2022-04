Dogana: Parandalohet kontrabandimi i 13000 litrave etanol  

Oficerët e doganës sot kanë arritur të parandalojnë një kamion i cili trasportonte 13440 etanol (alkooh 96%).

Pas informatave të siguruara përmes rrugëve operative njësitet anti-kontrabande të Doganës së Kosovës kanë arritur të identifikojnë dhe ndalojnë një kamion të dyshuar i cili vinte nga Mitrovica. Me këte rast është arritur të parandalohet kontrabandimi i 13440 litra Alkool koncentrat 96% Etanol me vlere prej 23,923.20€ (me origjine nga Serbia). Derisa shmangiet nga Detyrime Doganore të llogaritura për te rast jane 83,253.27 Euro.

Lidhur me kete rast është njoftuar Prokuroria Themelore në Prishtine dhe me urdhër të Prokurorit kujdestar i dyshuari është intervistuar dhe pas intervistimit është derguar në mbajtje. Malli i kontrabanduar është sekuestruar, thuhet në komunikatën për media e Doganës së Kosovës.