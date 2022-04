Tahiri: Përfshirja e ambasadorit në aferë korruptive, zbulon arsyen pse pushteti i Kurtit është kundër Komisionit Hetimor

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri ka reaguar pas raportimit të fundit të mediave sllovene për involvimin e ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, në një aferë të madhe korruptive, ku janë të involvuara edhe kompani serbe.

Në një konferencë për media, Tahiri tha se kjo aferë nxjerrë në pah që ambasadori Berishaj, që në Qeverinë Kurti 1 ishte këshilltar i kryeministrit, shërben si sekser i Albin Kurtit, në raportet me kompaninë serbe Gen.

“Kompania Gen, sipas raportimeve të deritanishme i ka paguar ambasadorit tonë rreth 600 mijë euro. Po ashtu, gjatë periudhës së fundit dyvjeçare, kur në KEK është vendosur një menaxhment i ri nga Qeveria Kurti 1 dhe ka vazhduar me Qeverinë Kurti 2, kanë bashkëpunuar me këtë kompani. Dega e kompanisë Gen në Serbi i ka shitur Republikës së kosovës energji elektrike dhe ka blerë energji elektrike nga Republika e Kosovës. Pra kjo është jashtëzakonisht skandaloze, që ambasadori ynë shërben si një sekser i kryeministrit tonë, mes tij dhe mafias serbe energjetike, i cili me çdo kusht pengon themelimin e Komisionit Hetimor”, tha Tahiri.