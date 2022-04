Oda Amerikane fillon aktivitetet e javës së vajzave në TIK

Me qëllim të vetëdijesimit, promovimit dhe motivimit të angazhimit dhe fuqizimit të vajzave në industrinë e TIK, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, nën patronatin e Komunës së Prishtinës ka filluar me aktivitetet e saja për shënimin e javës së vajzave në TIK, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK, e cila shënohet me datë 28 prill.

Gjatë kësaj jave do të organizohen një numër i ngjarjeve, ku folëse të ndryshme nga sektori i TIK do të flasin për mundësitë që kjo industri u ofron vajzave.

Drejtoresha e Shitjes, Marketingut dhe Operacioneve në kompaninë UCX, njëherit edhe Sekretare e Përgjithshme e Bordit të Guvernatorëve të Odës Amerikane, Jeta Zagragja tha se kjo është një industri që me dinamikën dhe kaosin e saj ofron mundësi të zgjidhjes së problemeve dhe se është e rëndësishme të fillohet në moshë të hershme për t’u mbjellë farat e duhura.