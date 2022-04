Tahiri: Kosova më shumë ka shitur sesa ka blerë rrymë gjatë krizës energjetike

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri dhe kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferat Shala, në një konferencë për media kanë prezantuar fakte që dëshmojnë se Kosova më shumë po eksporton sesa po importon energji elektrike, ndërkohë që qytetarët po detyrohen ta paguajnë energjinë e shpenzuar mbi 100 për qind më shtrenjtë.

Kryetari i GP të PDK-së, Abelard Tahiri tha se gjatë dy muajve të fundit PDK ka qenë jashtëzakonisht insistuese në kërkesën e saj për themelimin e Komisioni Hetimor për të zbardhur të vërtetën për të gjitha çështjet rreth furnizimit me energji elektrike që nga dhjetori i vitit 2021.

“Sot do t’i lëmë anash të gjitha argumentet tona politike dhe do të flasim vetëm me numra, do ta japim një pasqyrë të qartë para qytetarëve të Republikës së Kosovës për gjendjen reale të shpenzimit të energjisë elektrike në Kosovë dhe nevojën për import”, theksoi Tahiri.