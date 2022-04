Deliu-Kodra: Të themelohet Komisioni Hetimor për energjinë, të zbardhet e vërteta e shitblerjes së rrymës

Partia Demokratike e Kosovës në një konferencë për media ka kërkuar që nesër në seancën e Kuvendit të Kosovës, Komisioni Hetimor për krizën energjetike të përkrahet dhe të votohet nga deputetët e Vetëvendosjes.

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu – Kodra tha se nesër në seancën e Kuvendit të Kosovës në rend dite është Komisioni Hetimor për të zbardhur keqmenaxhimin që ka ndodhur me rastin e krizës energjetike në vend, dhe bllokada që i është bërë këtij komisioni nga partia në pushtet vetëm sa e dëshmon se diçka po fshihet në këtë proces.

Po ashtu, Deliu tha se mediumi publik RTK nuk ka transmetuar në edicionin e tij qendror të lajmeve konferencën e jashtëzakonshme të PDK-së, të mbajtur dje, ku kryetari i GP të PDK-së, Abelard Tahiri dhe deputeti Ferat Shala kanë prezantuar fakte se gjatë muajve shkurt, mars dhe prill, Kosova më shumë ka eksportuar sesa ka importuar energji elektrike.

“Ne nuk kemi parë asnjë transmetim të konferencës së djeshme ku u prezantuan me fakte, me argumente, me statistika se si është keqmenaxhuar në kohën e krizës me çmimet e energjisë elektrike dhe si janë dëmtuar qytetarët e Republikës së Kosovës”, tha ajo.