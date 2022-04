Konjufca fton afaristët gjermanë të investojnë në Kosovë

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, takoi sot një grup të afaristëve të Gjermanisë, të cilët janë duke qëndruar për vizitë në Kosovë.

Gjatë bashkëbisedimit me afaristët gjermanë, kryetari Konjufca tha se Kosova e sheh Gjermaninë si partner të rëndësishëm për investime dhe vlerësoi se nëpërmjet legjislacionit mund të kontribuohet për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.

Në takim, kreu i Kuvendit përmendi edhe ndihmën që Gjermania i ka ofruar popullit të Kosovës gjatë viteve nën okupim të regjimit serb dhe gjatë luftës së vitit 1999.

Konjufca theksoi domosdoshmërinë që të krijohen vende pune në Kosovë, prandaj partneriteti me Gjermaninë është i rëndësishëm.

Para afaristëve gjermanë Konjufca theksoi se të gjitha vendet demokratike duhet të jenë sa më të bashkuara në vitet e ardhshme, në mënyrë që të tejkalohen krizat, të cilat do të jenë si pasojë e agresionit të Rusisë në Ukrainë.

“Agresioni i Rusisë në Ukrainë po tregon se në vitet e ardhshme e gjithë bota do të përballet me një krizë e cila do ta prekë edhe vendin tonë, por së bashku do ta kalojmë çdo sfidë”, tha Konjufca.