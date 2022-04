Presidentja Osmani takon kongresistët e grupit për çështje shqiptare në Kongresin Amerikan

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani- Sadriu, është pritur sot në takime nga bashkudhëheqësit e grupit për çështje shqiptare, kongresistët Jim Himes dhe Ritchie Torres, si dhe nga anëtari i grupit, kongresisti Robert Aderholt.

Gjatë takimit me kongresistët Jim Himes dhe Ritchie Torres, Presidentja Osmani i falënderoi dy bashkudhëheqësit e Grupit për çështje shqiptare në Kongres, për angazhimin e jashtëzakonshëm në përkrahje të Kosovës. Presidentja Osmani shprehu vlerësimin për të gjitha nismat e ndërmarra në Kongres dhe në raport me administratën amerikane nga kongresistët në mbështetje të Kosovës, përfshirë iniciativën për të përkrahur anëtarësimin e Kosovës në NATO, si dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Bashkëbiseduesit u dakorduan që të vazhdojnë bashkëpunimin e afërt, si dhe me anëtarë të tjerë të Kongresit drejt avancimit të mëtutjeshëm të marrëdhënieve speciale me SHBA-të.

Në takim me kongresistin Robert Aderholt, Presidentja Osmani e njoftoi për punën e institucioneve të Kosovës dhe për reformat që po ndërmerren si dhe për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon. Presidentja Osmani potencoi se roli i NATO-s në Kosovë është tejet i rëndësishëm në ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Presidentja Osmani dhe kongresisti Aderholt po ashtu diskutuan për rëndësinë e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe SHBA-ve në fushën e mbrojtjes, ekonomisë si dhe fusha të tjera të interesit të dyanshëm, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.