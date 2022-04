Osmani përkujton 23-vjetorin e Masakrës në Shtuticë, Vërbovc dhe përvjetorin e rënies së heroit Kodra

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në 23-vjetorin e Masakrës në Shtuticë, Vërbovc dhe fshatrave përreth të Drenasit, ka përkujtuar 275 fëmijë, pleq, gra e burra, të ekzekutuar mizorisht nga forcat e regjimit gjenocidal serb.

Në mbrojtje të popullsisë civile, atë ditë ranë edhe 40 ushtarë të UÇK-së, në krye me heroin Ilaz Kodra.

“Për të vrarët do të kërkojmë çdoherë drejtësi, sepse krimet e regjimit gjenocidal serb herët e vonë do të dalin para drejtësisë. Të masakruarit në Shtuticë, Vërbovc dhe fshatrat përreth do t`i kujtojmë përherë për t`ia ditë vlerën lirisë”, ka theksuar Osmani.