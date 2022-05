Krasniqi: Formohet Komisioni hetimor për krizën energjetike

Në Kuvendin e Kosovës sot pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës dhe me mbështetje të deputetëve opozitar është formuar Komisioni hetimor për krizën energjetike.

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi në postimin e tij në Facebook ka thënë se sot në Kuvendin e Kosovës ka triumfuar demokracia, u ruajt kushtetutshmëria dhe e drejta themelore e opozitës për hetim parlamentar e mbikqyrje të punës së Qeverisë dhe se do të zbardhim secilin fakt, do t’i japim përgjigje secilës pyetje dhe do të kërkojmë sqarim për secilin vendim që Qeveria ka marrë muajt e fundit në menaxhimin e krizës energjetike në vend.