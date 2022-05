MSh: Dita Botërore e Higjienës së Duarve, duhet besuar rëndësisë së higjienës dhe parandalimit të infeksioneve

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se për këtë vit tema e fushatës për Ditën Botërore të Higjienës së Duarve më 5 maj 2022, slogani i fushatës së këtij viti është ‘Bashkohuni për Siguri – Pastroni duart tuaja’.#handhygiene

Anasjelltas, një kulturë e fortë e cilësisë dhe sigurisë do të inkurajojë dhe mbështesë njerëzit që të pastrojnë duart në kohën e duhur dhe me produktet e duhura, pranon se njerëzit në të gjitha nivelet mund të punojnë së bashku me duar të pastra për të ndikuar pozitivisht në kulturën dhe klimën e sigurisë dhe cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor.

Për të siguruar qasje përkatëse dhe të qëndrueshme ndaj duarve të pastra në ambientet shëndetësore, njerëzit në të gjitha nivelet duhet të bashkohen për të besuar në rëndësinë e higjienës së duarve dhe parandalimit dhe kontrollit ndaj infeksioneve (KPI) për të mbrojtur jetën, thuhet në postimin në Facebook të MSh-së.