Bashkëpunim i ndërsjellë në fushën e sigurisë ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Greqisë

Konferenca Rajonale e Drejtorëve të Policisë e cila po mbahet në Shkup, po tregohet mjaft e rëndësishme në krijimin e urave lidhëse për bashkëpunim ndërmjet organizatave policore në luftën ndaj krimit të organizuar, sfidave dhe mbështetjes, si dhe në realizimin e takimeve ndërmjet krerëve të organizatave policore.

Në kuadër të kësaj konference, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti ka realizuar edhe një takim bilateral me shefin e përgjithshëm të Policisë së Greqisë, Konstantinos Skoumas, me të cilin diskutuan tema mjaft të rëndësishme me interes të përbashkët për të dy vendet.

Kryesisht diskutimet janë fokusuar në krijimin dhe avancimin e bashkëpunimit ndërmjet të dy organizatave policore, bashkëpunim ky i cili do të mund të realizohet edhe përmes takimeve të ndërsjella dhe shkëmbimit të informacioneve që shërbejnë në interes të luftës ndaj krimit të organizuar dhe sigurisë rajonale.

Ky takim rezultoi të jetë mjaft i frytshëm dhe pozitiv, përmes së cilit pritet të rritet edhe më tej bashkëpunimi i ndërsjellë në fushën e sigurisë ndërmjet dy policive, thuhet në faqen zyrtare të PK-së.