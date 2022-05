Policia Kufitare-Lindje në luftë kundër kontrabandës së mallrave dhe emigrantëve

Policia Kufitare Lindje, ka intensifikuar aktivitete në luftim të dukurive antiligjore ndër-kufitare në zonën e lindjes. Kështu, gjatë ditës së sotme 06.05.2022, janë parandaluar një rast ‘kontrabanda me mallra’ dhe një rast ‘kontrabanda me emigrant’.

Në rastin e parë, ‘kontrabanda me mallra’, patrullat policore të Stacionit Policor për Mbikëqyrje të Kufirit-Zhegër, kanë identifikuar një kamion i cili dyshohet se nga territori i Maqedonisë ishte futur në territorin e vendit tonë në mënyrë ilegale. Në kamion kishte uji ‘zem-zem’ dhe mallra tjera të kontrabanduar. Kamioni drejtohej nga i dyshuari 29 vjeçar, mashkull kosovar. Kamioni me mall i është dorëzuar Doganës së Kosovës për procedura doganore.

Në rastin e dytë, ‘kontrabanda me emigrant’, në hyrje të Republikës së Kosovës nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në Han të Elezit, ka ardhur kamioni më targa të Shqipërisë dhe me drejtues 37 vjeçarin shtetas i Shqipërisë, i cili vinte nga Turqia. Gjatë kontrollit në rimorkio të kamionit janë hasur katër shtetas meshkuj sirian. Dyshohet se sirianët në Turqi ka prerë një pjesë të mbulojës së rimorkios dhe janë futur aty. Rasti është duke u trajtuar nga drejtoria përkatëse e PK-së në koordinim me prokurorin kujdestar, thuhet në faqen zyrtare të PK-së.