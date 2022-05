Me rastin e shënimit të “Ditës së Evropës”, mbyllen rrugët ‘Xhorxh Bush’ dhe ‘Garibaldi’

Komuna e Prishtinës bën të ditur se për shkak të aktiviteteve të cilat do të mbahen me rastin e ‘Ditës së Evropës’ të hënën me datën 9 maj, prej orës 09.00 në mëngjes deri në orën 17:00, do të jenë të mbyllura rruga ‘George Bush’, duke vazhduar në drejtim të rrugës ‘Garibaldi’, deri te semaforët pranë Bankës Qendrore të Kosovës.

Aktiviteti “Dita e Lëvizshmërisë të së Ardhmes”, ka për qëllim promovimin e lëvizjes së lirë, andaj mos hezitoni; merrni biçikletat, trotinetët apo ecni në këmbë dhe bashkohuni iniciativës për shënimin e kësaj dite, thuhet në komunikatën për media e Komunës së Prishtinës.