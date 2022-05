Mehaj në SHBA, pritet të takohet me autoritetet politike dhe ushtarake të Shtetit të Iowa-s

Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj mbrëmë ka udhëtuar për vizitë zyrtare dyditëshe në SHBA. Me këtë rast, Mehaj së bashku me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, përveç tjerash, do të priten nga autoritetet më të larta shtetërore politike dhe ushtarake të Shtetit të Iowa-s.

Republika e Kosovës dhe shteti i Iowa-s, kultivojnë partneritetin e ngushtë ndërshtetëror tashmë mbi një dekadë dhe vizita përkatëse është në funksion të forcimit të mëtejmë të këtij partneriteti, thuhet ë komunikatën për media e Ministrisë së Mbrojtjes.