Policia në Mitrovicë realizon bastisje, gjen aparate për prodhimin e kriptovalutave

Hetuesit e Stacionit Policor Jugu në Mitrovicë, në mbështetje të Njësisë për Reagim të Shpejtë (NJRSh) nën dyshime të arsyeshme për veprimtari të kundërligjshme kanë realizuar bastisje.

Si rezultat i hetimeve është arritur të lokalizohen dhe identifikohen lokacionet, me ç’rast bastisja është realizuar në dy shtëpi me objekte përcjellëse në fshatin Gushavc të Mitrovicës. Gjatë bastisjes janë gjetur 12 aparate të lidhura me pajisje elektrike dhe internet që dyshohen se përdoreshin për prodhimin e kriptovalutave.

Lidhur me veprimet e ndërmarra dhe pajisjet e gjetura është njoftuar prokurori i çështjes i cili ka sugjeruar që me veprime të mëtejme hetimore lidhur me rastin dhe pajisjet e gjetura të merren autoritetet doganore, thuhet në faqen zyrtare të PK-së.