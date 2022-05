AMMK: Prania e gjarpërinjve nuk duhet të paraqet asnjë shqetësim për vizitorët e Parkut Gërmia

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë kanë njoftuar se ka shqetësime nga disa vizitorë të cilët kanë informuar për praninë e llojit të gjarprit Vipera Ammodytes në Parkun e Gërmisë.

AMMK ka bërë me dije që prania e gjarpërinjve në Parkun e Gërmisë nuk është shqetësim por pjesë e rëndësishme e biodiversitetit të kësaj zone.

Masivi malor i Gërmisë paraqet një pasuri natyrore shumë të rëndësishme jo vetëm për Prishtinën me rrethinë por edhe tërë Kosovën. Gërmia është mjaft e pasur me lloje bimore e shtazore si dhe vlera tjera të ruajtura të biodiversitetit.

Në këtë masiv deri më tani janë të njohur 4 lloje të gjarpërinjve e ndër ta edhe lloji helmues Vipera ammodytes (gjarpri i gurit, nepërka).

Gjarpërinjtë, si çdo lloj tjetër i shtazëve të egra, kanë instiktin e vetëmbrojtjes dhe në rast se ndihen të kërcënuar ata do të mbrohen. Rastet e kafshimeve nga gjarpërinjtë helmues, që fatmirësisht ndodhin shumë rrallë, janë si pasojë e shkeljeve aksidentale me këmbë ose kapjes me dore pa i kuptuar pasojat që mund të vijnë më pas.