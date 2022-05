Shkolla Pranverore për Diplomatë të Rinj hap edicionin e 8-të, MPJD sjell 45 diplomatë nga 33 shtete

Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert, kanë hapur sot zyrtarisht në Pejë edicionin e 8-të të Shkollës Pranverore për Diplomatë të Rinj me temë “Arkitektura e Sigurisë në Evropë dhe sfidat e saj”.

Diplomatëve, u ka uruar mirëseardhje në Kosovë përmes një video incizimi, zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz.

Ajo ka thënë se “Kur ishte dizajnuar si aktivitet për të diskutuar rreth temave të sigurisë dhe paqes, kishte zëra se këto tema do të bëheshin të tepërta me kohë. Por, marrë parasysh situatën me invadimin e Ukrainës nga Rusia, dhe luftën atje diskutimi për çështje të sigurisë ende është shumë i rëndësishëm”.