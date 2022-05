Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani- Sadriu, më 18 maj 2022, pret për vizitë zyrtare presidentin e Malit të Zi, Milo Đukanović.

Presidentja Osmani do ta presë presidentin Đukanović me nderimet më të larta shtetërore.

Pas ceremonisë së pritjes, presidentja Osmani do të zhvillon takim me presidentin Đukanović, si dhe në fund të takimit do të ketë konferencë për media, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.