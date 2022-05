Konjufca: Synimi i Kosovës është i qartë, anëtarësimi në BE dhe NATO

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, takoi sot 47 diplomatë të karrierës së shteteve të ndryshme, të cilët po qëndrojnë në Kosovë në kuadër të Shkollës Pranverore për Diplomatë të Rinj, që organizohet çdo vit nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

Para diplomatëve të 33 shteteve nga e gjithë bota, kryetari Konjufca fillimisht foli për punën dhe rëndësinë e Kuvendit si institucion dhe rolin e tij, e më pastaj edhe për rrugëtimin shumëvjeçar të Kosovës, si shtet i pavarur dhe sovran.

Ai tha se u desh shumë kohë që të arrihet pavarësia dhe ndërtimi i shtetit, duke e konsideruar veten, siç u shpreh kryetari Konjufca, si dëshmitar të ndryshimeve dhe lëvizjeve të mëdha në rajonin tonë në Ballkan dhe në Evropë.

Kryetari Konjufca ka folur edhe për rrugëtimin e tij politik deri te zgjedhja kryetar i Kuvendit, duke theksuar synimet e qarta të shtetit të Kosovës.

“Pra ne jemi një vend që është i përcaktuar qartë në orientimet bazë në skenën ndërkombëtare, si për shembull aspirojmë anëtarësimin në BE, natyrisht, edhe në NATO, veçanërisht në këto kohë të vështira, pas agresionit të paprovokuar dhe brutal ushtarak të Rusisë kundër vendit të Ukrainës dhe popullit ukrainas. Ne qëndrojmë qartë me Ukrainën, dhe unë e dënoj ashpër këtë agresion rus kundër Ukrainës”, tha Konjufca, duke shtuar se Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka dënuar agresionin rus ndaj Ukrainës edhe me anë të një rezolute.