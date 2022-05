Rama: Qytetarët do të paguajnë faturën në bazë të sasisë së konsumuar e jo të sipërfaqes së banesës

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se rreth 17500 banesave dhe shtëpive private që prej dimrit të sivjetshëm ta kenë në dorën e vet sasinë e ngrohjes që konsumojnë prej Termokosit, me çka do të paguajnë faturën në bazë të sasisë së konsumuar, e jo të sipërfaqes së banesës.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se kjo mundëson kursimin e energjisë termike, duke mos e përdorë gjatë kohës kur qytetarët nuk janë në shtëpi, e duke e ulë kësisoj edhe koston e faturave.

Prishtina HeatSave projekti që po mundësohet nga bashkëfinancimi mes Millennium Foundation Kosovo dhe Komuna e Prishtinës, është me përfitime të shumta për sistemin e ngrohjes dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit në kryeqytet.

Bashkë me nëndrejtoreshën e Millennium Challenge Corporation- MCC, Alicia Phillips Mandaville, gjatë vizitës së saj në Kosovë, ishim në shtëpinë e parë e cila do ta provojë këtë sistem të ngrohjes për të parë nga afër mënyrën e instalimit dhe operimit të tij.

Shpenzimet për shërbimin e instalimit të pajisjes do të mbulohen tërësisht nga Prishtina HeatSave.