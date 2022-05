Në afërsi të kufirit me Serbinë në vendin Izvor, në Veri të Kosovës, zbulohet laboratori për kultivimin e marihuanës

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka bërë të ditur se në afërsi të kufirit me Serbinë, në vendin Izvor, në Veri të Kosovës, policia ka zbuluar laboratorin e kultivimit të marihuanës me mbi 10.000 fije bimë të gatshme për t’u shitur ilegalisht në treg.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se përgjatë këtij aksioni zyrtarët e policisë dhe doganave janë gjuajtur me armë zjarri por aksioni po vazhdon me sukses pa asnjë lëndim apo dëm material.

Ky është rezultat i vendosmërisë së madhe duke bërë kështu që çdo ditë e më shumë vendi ynë të çlirohet nga krimi. Ju lumtë Policia dhe Dogana e Kosovës.